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    Общество

    В Хмельницком люди перекрыли проспект из-за отключения электричества

    (обновлено: )25
    По данным СМИ, после 22.00 подачу электричества в домах на проспекте Победы возобновили, протестующие разошлись, разблокировав автомобильное движение по проспекту Мира.
    Перекрытие движения в Хмельницком
    vsim.ua

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. В Хмельницком жители четырех многоэтажных домов накануне вечером перекрыли движение по проспекту Мира. Таким образом граждане протестовали против отключения в их домах "без всякого предупреждения" электричества.

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    "Мы пришли сюда целыми семьями. У нас маленькие дети. Мы — жители четырех домов на Победы. Около 400 семей остались без электроснабжения. В облэнерго нам сказали что есть задолженность по оплате за электричество более 70 тысяч гривен. Но мы исправно платим, а застройщик средства им не перечисляет. Пусть власть или чиновники с ним разбираются", — заявила участница акции протеста Валентина, которую цитирует УНН.

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    Движение автотранспорта на участке возле поликлиники №2 было перекрыто с 21.00. На проспекте остановились около 10 троллейбусов. Некоторые маршрутки вынуждены были объезжать "блокаду" под жилыми домами и по газонам. 

    vsim.ua
    Перекрытие движения в Хмельницком

    Как отмечает местное издание vsim.ua, после 22.00 подачу электричества в домах на проспекте Победы возобновили, протестующие разошлись, разблокировав движение по проспекту Мира. 

    На прошлой неделе в Днепре жители общежитий перекрыли проспект из-за систематического отключения света. 

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