наверх
10.03.201701:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Киев

    Масштабный пожар вспыхнул на Троещине в Киеве близ городской электрички

    (обновлено: )11811
    Предположительно, пламя разгорелось в клубе TazikClub. Как сообщают очевидцы, огонь также охватил территорию вокруг городской электрички.
    Крупный пожар на Троещине в Киеве
    Вконтакте ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. На Троещине в Киеве в районе улицы Марка Черемшины близ городской электрички вспыхнул крупный пожар, говорится в сообщении группы ДТП и ЧП/Киев/Киев Онлайн в соцсети "Вконтакте".

    Вконтакте ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн
    Крупный пожар на Троещине в Киеве

    Предположительно, пламя разгорелось в клубе TazikClub. Огонь также охватил территорию вокруг городской электрички.

    Некоторые очевидцы утверждают, что TazikClub является деревянным комплексом, поэтому возгорание в нем крайне вероятно.

    Вконтакте ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн
    Крупный пожар на Троещине в Киеве

    Напомним, недавно произошел крупный пожар на электроподстанции "Бортничи" в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Убийство бизнесмена в Киеве. Кадры с места преступления
    Расстрел бизнесмена и его детей в Киеве
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля