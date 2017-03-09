Масштабный пожар вспыхнул на Троещине в Киеве близ городской электрички

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. На Троещине в Киеве в районе улицы Марка Черемшины близ городской электрички вспыхнул крупный пожар, говорится в сообщении группы ДТП и ЧП/Киев/Киев Онлайн в соцсети "Вконтакте".

Вконтакте ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн Крупный пожар на Троещине в Киеве

Предположительно, пламя разгорелось в клубе TazikClub. Огонь также охватил территорию вокруг городской электрички.

Некоторые очевидцы утверждают, что TazikClub является деревянным комплексом, поэтому возгорание в нем крайне вероятно.

Вконтакте ДТП и ЧП | Киев | Киев Онлайн Крупный пожар на Троещине в Киеве

Напомним, недавно произошел крупный пожар на электроподстанции "Бортничи" в Киеве.