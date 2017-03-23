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    Общество

    В Днепре жители общежитий перекрыли проспект из-за отключения света

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (479)

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    По данным СМИ, коммунальное предприятие "Жилсервис-5", на балансе которого находятся общежития, таким образом попыталось решить проблему систематической неуплаты за электроэнергию.
    Митинг и перекрытие автодороги в Днепре
    Днепр24

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В Днепре в среду вечером жители нескольких общежитий устроили уличную акцию протеста, перекрыв Слобожанский проспект, сообщает местное интернет-издание dnepr24.com.ua.

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    "Жители общежитий по адресам Котляревского, 4 и 5 перекрыли проезд на проспекте в двух направлениях. Такое радикальное решение горожане предприняли в связи с тем, что им выключили свет за неуплату коммунальных услуг", — говорится в сообщении.

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    В результате стихийного митинга на Слобожанском проспекте возникла большая пробка.

    По словам протестующих, свет им отключили еще во вторник вечером. Коммунальное предприятие "Жилсервис-5", на балансе которого находятся общежития, таким образом попыталось решить проблему систематической неуплаты.

    На сегодняшний день общий долг общежитий за потребленную электроэнергию составляет около полутора миллионов гривен. 

    Напомним, на минувших выходных в Ровенской области копатели перекрыли участок международной трассы Кив – Варшава, требуя легализации добычи янтаря.

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