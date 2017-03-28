наверх
28.03.201700:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Парубий предлагает создать национальный пантеон выдающихся украинцев

    (обновлено: )510
    По мнению спикера парламента, существует потребность в обсуждении и реализации украинского пантеона, на котором будут собраны герои, которые погибли за пределами Украины.
    Андрей Парубий на Волынском кладбище в Польше
    Верховная Рада Украины

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Глава Верховной Рады Андрей Парубий выступил с идеей создания национального пантеона для захоронения выдающихся украинцев, сообщает пресс-служба парламента.

    Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе
    Украинское фото
    Красная свастика. Осквернение памятника жертвам Холокоста в Тернополе

    "Это давняя идея, потому что много наших героев разбросано по миру. Мы говорили о рядовых воинах, и генералах Сальском и Безручко, но мы помним также, что в Париже находится могила главного атамана УНР (Украинской народной республики — Ред.) Симона Петлюры, в Роттердаме — руководителя корпуса сечевых стрельцов и организатора фонда украинских националистов Евгения Коновальца", — сказал спикер во время посещения могилы воинов УНР на Вольском кладбище в Варшаве.

    Смотрите также: Церемония перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве

    По словам Парубия, есть потребность в обсуждении и реализации украинского пантеона, на котором будут собраны герои, которые погибли за пределами Украины, "чтобы украинцы смогли прийти к единому пантеону и склонить перед ними головы".

    "Перезахоронения, или земля с могил воинов, но должен быть национальный пантеон, который бы олицетворял весь путь борьбы за украинское государство", — подчеркнул он.

    Верховная Рада Украины
    Андрей Парубий на Волынском кладбище в Польше

    Как сообщалось, в Варшаве началась межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши. Парубий будет находиться в Польше 27-28 марта.

    Напомним, на прошлой неделе неизвестные второй раз с начала текущего года осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году во Львовской области Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возможный сообщник киллера, застрелившего Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Эвакуация населения в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Встреча президента Петра Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске