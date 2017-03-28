Парубий предлагает создать национальный пантеон выдающихся украинцев

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Глава Верховной Рады Андрей Парубий выступил с идеей создания национального пантеона для захоронения выдающихся украинцев, сообщает пресс-служба парламента.

"Это давняя идея, потому что много наших героев разбросано по миру. Мы говорили о рядовых воинах, и генералах Сальском и Безручко, но мы помним также, что в Париже находится могила главного атамана УНР (Украинской народной республики — Ред.) Симона Петлюры, в Роттердаме — руководителя корпуса сечевых стрельцов и организатора фонда украинских националистов Евгения Коновальца", — сказал спикер во время посещения могилы воинов УНР на Вольском кладбище в Варшаве.

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По словам Парубия, есть потребность в обсуждении и реализации украинского пантеона, на котором будут собраны герои, которые погибли за пределами Украины, "чтобы украинцы смогли прийти к единому пантеону и склонить перед ними головы".

"Перезахоронения, или земля с могил воинов, но должен быть национальный пантеон, который бы олицетворял весь путь борьбы за украинское государство", — подчеркнул он.

Верховная Рада Украины Андрей Парубий на Волынском кладбище в Польше

Как сообщалось, в Варшаве началась межпарламентская ассамблея Украины, Литвы и Польши. Парубий будет находиться в Польше 27-28 марта.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные второй раз с начала текущего года осквернили памятник полякам, убитым в 1944 году во Львовской области Украины.