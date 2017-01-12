Вход в римский Пантеон впервые станет платным

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что власти планируют сделать платным вход в одну из главных и древнейших достопримечательностей Рима — церковь Святой Марии и мучеников.

"Пантеон ежегодно посещают 7 миллионов туристов, на его ремонт и содержание тратятся деньги, и я думаю, ему необходимы входные билеты, пусть даже и дешевые. Ситуация осложняется тем, что Пантеон — это культовое сооружение, но сейчас мы в хороших отношениях с церковью", — заявил министр, которого цитирует издание Repubblica.

По его словам, необходимо будет придумать, как сочетать отправление христианских обрядов для верующих и введение платного входа для туристов. Это обусловлено тем, что формально Пантеон остается действующей церковью.

Министр отметил, что в Италии уже есть подобный опыт, но в случае с Пантеоном проблемой может стать размещение билетной кассы, которая не может находиться внутри храма.

"В любом случае, думаю, что до конца полномочий (нынешнего правительства, в 2018 г — ред) вход в Пантеон станет платным", — сказал Франческини, предположив, что заработанные средства можно будет направить на работы по восстановлению древнего памятника.

Напомним, Пантеон является одним из наиболее сохранившихся до наших дней сооружений Древнего Рима. Храм, посвященный всем богам, был построен по распоряжению императора Адриана в начале второго века нашей эры. Сооружение представляет из себя ротонду с куполом диаметром 43 метра. Свет в здание проникает через входную дверь и девятиметровое круглое отверстие в крыше. В начале 7 века Пантеон был переосвящён в католический храм, став впоследствии местом захоронения многих известных личностей, в частности, художника Рафаэля.