МИД напомнил украинским болельщикам правила въезда в Хорватию

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Гражданам Украины, которые намерены посетить Загреб во время футбольного матча между сборными Украины и Хорватии 24 марта, следует соблюдать правила въезда и пребывания в Хорватии, сообщил Департамент консульской службы МИД.

"В связи с проведением 24 марта в г. Загреб отборочного футбольного матча чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии ожидается прибытие большого количества украинских болельщиков. В этой связи рекомендуем гражданам Украины быть особенно внимательными во время посещения м. Загреб и придерживаться правил поведения и законодательства Республики Хорватия", — говорится в сообщении Департамента, размещенного на странице в Facebook.

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В МИД напомнили, что в соответствии с нормами законодательства Республики Хорватия, иностранец во время краткосрочного пребывания в стране обязан зарегистрировать место своего проживания в течение 2 дней с момента въезда или в случае изменения места жительства. Заявления на регистрацию места проживания должны быть поданы в отдел полиции по месту нахождения жилья (апартаменты, гостиница и тому подобное), где будет жить иностранец.

"Нарушение режима регистрации места проживания на территории Хорватии влечет за собой наложение штрафа", — предупредили в МИД.

Также отмечается, что для получения въездной визы в Хорватию нужно обращаться в Посольство Республики Хорватия в Украине. На пограничных пунктах пропуска Республики Хорватия визы не оформляются.

Иностранцы, которые имеют действующую двух — или многократную шенгенскую визу или разрешение на пребывание в стране Шенгенской зоны, Болгарии, Румынии и Кипра, могут посещать Хорватию без необходимости оформления хорватской визы и находиться на ее территории в период действия вышеуказанных виз или разрешений. Срок пребывания не может превышать 90 дней в течение 180 дней.

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Напомним, отборочный матч на ЧМ-2018 между Украиной и Хорватией состоится в пятницу, 24 марта, в Загребе. После четырех поединков в группе "I" лидируют хорваты с 10 очками. Подопечные Андрея Шевченко идут вторыми, имея в активе 8 очков.