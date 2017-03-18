Президент Хорватии обеспокоена состоянием украинских МиГ-21

КИЕВ, 18 мар – РИА Новости Украина. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович внепланово посетила базу ВВС под Загребом, где ознакомилась с состоянием МиГ-21, ранее приобретенных и отремонтированных в Украине, и выразила обеспокоенность состоянием истребителей, сообщил кабинет главы государства.

В марте начальник Генштаба Хорватии генерал Мирко Шундов представил главе государства доклад о технической неисправности восьми из имеющихся в наличии 12 истребителей МиГ-21. При этом из четырех способных подняться в воздух машин, по сообщениям хорватских СМИ, одна столкнулась с отказом двигателя в воздухе уже после доклада начальника Генштаба и только благодаря успешным действиям пилота удалось избежать катастрофы.

Проблемы с исправностью и боеготовностью истребителей начались сразу после получения Хорватией крылатой техники из Украины в 2015 году.

"После разговора с пилотами и ознакомлением с положением дел президент и верховный главнокомандующий остается обеспокоенной состоянием материальных ресурсов, а именно самолетов МиГ-21. Она отметила важность боеготовности ВВС Хорватии и надежности самолетов как основы для выполнения поставленных задач", — говорится в сообщении кабинета Грабар-Китарович.

Отмечается, что президент пообещала выступать "за модернизацию материальных ресурсов и принятие в 2017 году решения о покупке новых военных самолетов". Верховный главнокомандующий также поблагодарила пилотов "за проявленную храбрость при ежедневном выполнении задач по защите хорватского неба и территории" после ознакомления с техническим состоянием истребителей.

Ранее на Одесском авиаремонтном заводе были отремонтированы приобретенные в Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21. В марте 2016 года Военно-разведывательное агентство и военная полиция Хорватии пришли к выводу о необходимости дополнительных проверок в связи с покупкой и ремонтом самолетов, так как из семи принятых после ремонта в августе 2015 года истребителей из-за технического состояния использоваться могли только три. Цена контракта на ремонт, заключенного в марте 2013 года Минобороны Хорватии и "Укрспецэкспортом", составила 13,9 миллиона евро.

Читайте также: Блеск и нищета "Укрспецэкспорта"

В конце декабря 2016 года Управление по борьбе с оргпреступностью прокуратуры Хорватии (USKOK) выдвинуло обвинения в отношении одного военнослужащего и одного гражданского лица в даче и получении взятки при закупке и ремонте в Украине истребителей МиГ-21.

По версии следствия, начальник отдела эксплуатации и ремонта авиационно-технического управления минобороны Хорватии Йосип Чович потребовал у представителя одной из компаний, участвовавших в конкурсе на выполнение работ по закупке и ремонту истребителей, взятку в размере 50 тысяч евро, но получил отказ.

Обвинение утверждает, что второй гражданин республики Ивица Йосипович, представитель другой компании-подрядчика в Хорватии, сначала пообещал Човичу денежное вознаграждение, а после выполнения договора в 2016 году "в два захода передал тому деньги, минимум по 10 тысяч евро".

Читайте также: "Арестованный" экс-глава "Укрспецэкспорта" передал "привет" Луценко из ресторана

Хорватские СМИ ранее указывали, что кроме технически неисправного состояния самолетов и не соответствующего документам возраста полученных истребителей встал вопрос об их принадлежности. По данным загребского издания Jutarnji list, еще в марте 2012 года командующий ВВС Йемена генерал Мохаммед Салех ал-Ахмер официально известил Загреб, что проданные за год до того украинской стороной истребители принадлежат Йемену и были доставлены в Украину для ремонта.