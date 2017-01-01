В Хорватии расследуют дело о коррупции по контракту "Укрспецэкспорта"

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Хорватии обвинили в коррупции чиновника, который за взятку способствовал получению "Укрспецэкспорт" соглашения на обновление парка военных самолетов, сообщает Deutsche Welle.

Хорватская антикоррупционная прокуратура в пятницу, 30 декабря, выдвинула обвинения двум лицам, среди которых и чиновник из Министерства обороны страны, в получении взяток в связи с контрактом на обновление парка военных самолетов.

По данным прокуратуры, чиновник требовал от двух иностранных фирм взятки, обещая им "преимущество в получении договора на капитальный ремонт и закупку дополнительных самолетов МиГ-21". Одна из компаний отказалась платить взятку в 50 тыс. евро. Второй подозреваемый — гражданин Хорватии, который представлял другую компанию, передал должностному лицу менее 10 тыс. евро в январе и феврале 2016 года.

По данным хорватских СМИ, сделка стоимостью 17 млн евро на модернизацию и закупку самолетов МиГ-21 была заключена с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт" в 2013 году. Хорватия, которая с 2009 года является членом НАТО, тогда заказала капитальный ремонт семи старых самолетов и закупила пять новых. Впрочем, когда самолеты были доставлены в 2015 году, оказалось, что они имели технические проблемы и были старыми, о чем заявлено в сопроводительных документах.

Ранее сообщалось, что бывший глава государственной компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук ожидает предоставления политического убежища от правительства Великобритании.