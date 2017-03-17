"Арестованный" экс-глава "Укрспецэкспорта" передал "привет" Луценко из ресторана

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, об аресте которого в пятницу заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, внес залог и передал "привет" главе ГПУ из ресторана азиатской кухни Zuma London.

Луценко сообщил, что в результате взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне "был взят под арест еще один "герой" Украины" Сергей Бондарчук.

"Юрий Витальевич, извините, что поздравляю Вас простой водой, просто я не употребляю крепких алкогольных напитков, сейчас у нас в тюрьме время обеда. Наверное, Вы также уже плотно позавтракали и пообедали, но на всякий случай и Вам приятного аппетита!" — написал Бондарчук на своей странице в Facebook.

Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган написала на странице в этой же соцсети, что Бондарчук был выпущен под залог, и это предусмотрено британскими законами.

"Оплатив залог, господин Бондарчук может спокойно пить чай с молоком до 24 марта, не оставляя пределы Лондона. Именно на эту дату — 24.03.2017 — назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний", — добавила она.

В свою очередь бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов написал, что Бондарчук "мирно бродит по улицам Лондона, и, конечно, никто его не задерживал".

Ранее Интерпол объявил в международный розыск Бондарчука — бывшего главу государственной компании по экспорту оружия "Укрспецэкспорт", которая во время его руководства оказалась в центре скандала из-за поставок вооружений в Грузию накануне и во время военного конфликта в Южной Осетии. По данным, указанным на сайте Интерпола, Бондарчука разыскивают за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах. Еще в феврале 2017 года украинские правоохранители объявили Бондарчука в розыск. Ранее СМИ сообщали, что Бондарчука обнаружили в Великобритании, где он ожидает предоставления политического убежища.