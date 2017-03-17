"Арестованный" экс-глава "Укрспецэкспорта" передал "привет" Луценко из ресторана

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Бывший руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук, об аресте которого в пятницу заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, внес залог и передал "привет" главе ГПУ из ресторана азиатской кухни Zuma London.
Луценко сообщил, что в результате взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне "был взят под арест еще один "герой" Украины" Сергей Бондарчук.
"Юрий Витальевич, извините, что поздравляю Вас простой водой, просто я не употребляю крепких алкогольных напитков, сейчас у нас в тюрьме время обеда. Наверное, Вы также уже плотно позавтракали и пообедали, но на всякий случай и Вам приятного аппетита!" — написал Бондарчук на своей странице в Facebook.
Позже пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган написала на странице в этой же соцсети, что Бондарчук был выпущен под залог, и это предусмотрено британскими законами.
"Оплатив залог, господин Бондарчук может спокойно пить чай с молоком до 24 марта, не оставляя пределы Лондона. Именно на эту дату — 24.03.2017 — назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний", — добавила она.
В свою очередь бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов написал, что Бондарчук "мирно бродит по улицам Лондона, и, конечно, никто его не задерживал".
Ранее Интерпол объявил в международный розыск Бондарчука — бывшего главу государственной компании по экспорту оружия "Укрспецэкспорт", которая во время его руководства оказалась в центре скандала из-за поставок вооружений в Грузию накануне и во время военного конфликта в Южной Осетии. По данным, указанным на сайте Интерпола, Бондарчука разыскивают за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах. Еще в феврале 2017 года украинские правоохранители объявили Бондарчука в розыск. Ранее СМИ сообщали, что Бондарчука обнаружили в Великобритании, где он ожидает предоставления политического убежища.
В конце января сообщалось, что военная прокуратура Украины заподозрила экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в присвоении 7,5 млн долларов. По ходатайству следствия суд арестовал имущество подозреваемого на 10 миллионов долларов, а также два автомобиля Range Rover. Печерский суд дал разрешение на задержание подозреваемого и привод его в суд для рассмотрения вопроса о содержании под стражей.
Бондарчук возглавлял госкомпанию с 2005 года, когда его на этот пост назначил бывший на то время президентом Виктор Ющенко. Он был уволен с занимаемой должности президентом Виктором Януковичем в июне 2010 года.