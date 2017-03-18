наверх
18.03.201702:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Видео

    Запуск двигателей самолета ГК "Антонов" Ан−132D

    (обновлено: )4110
    Базовая модель нового транспортного самолета Ан-132D, разработанного украинским предприятием, может стоить 30 – 40 млн долларов. Серийное производство таких машин планируется наладить совместно с Саудовской Аравией.
    Канал на Youtube Antonov Company

    ГК "Антонов" обнародовал новое видео самолета Ан-132D, который был продемонстрирован в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

    На новом видео можно увидеть процесс покраски самолета, а в конце — запуск двигателей.

    Смотрите также — Первый самолет "Антонова" без российских комплектующих: Ан-132D

    ГК "Антонов" провела выкатку первого прототипа нового многоцелевого транспортного самолета Ан−132 − самолета−демонстратора Ан−132D. Базовая модель нового транспортного самолета Ан-132D, разработанного украинским предприятием, может стоить 30 – 40 млн долларов, а серийное производство таких машин планируется наладить совместно с Саудовской Аравией.

    Напомним, вначале текущего года Украина и ЕС подписали документ по сертификации самолетов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Парасюк застрял в лифте
    "Шоу Парасюк": преступление и наказание
    АТО. КПВВ "Станица Луганская"
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Павлив: история "борьбы" со "Сбербанком" – это его предпродажная подготовка. Видео
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ