Запуск двигателей самолета ГК "Антонов" Ан−132D

ГК "Антонов" обнародовал новое видео самолета Ан-132D, который был продемонстрирован в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

На новом видео можно увидеть процесс покраски самолета, а в конце — запуск двигателей.

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ГК "Антонов" провела выкатку первого прототипа нового многоцелевого транспортного самолета Ан−132 − самолета−демонстратора Ан−132D. Базовая модель нового транспортного самолета Ан-132D, разработанного украинским предприятием, может стоить 30 – 40 млн долларов, а серийное производство таких машин планируется наладить совместно с Саудовской Аравией.

Напомним, вначале текущего года Украина и ЕС подписали документ по сертификации самолетов.