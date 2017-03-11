Примером для Украины является система здравоохранения Прибалтики - Ябчанка

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Винницу анонсировал изменения в системе финансирования больниц. Он подчеркнул, что средства, которые выделяются на систему здравоохранения, можно было бы использовать гораздо эффективнее.

На что Украине в сфере здравоохранения Украины стоит обратить внимание, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы менеджер группы по системе здравоохранения "Реанимационного пакета реформ" Александр Ябчанка.

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"Необходимо обратить внимание на удачные практики и трансформации постсоветской системы здравоохранения в европейскую. Это, конечно, прибалтийские республики. У них очень цивилизованная система здравоохранения. В частности, у них нужно поучиться, во-первых, переходу. И в конце концов также примером являются страны постсоциалистического лагеря, в частности Польша", — заявил Ябчанка.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что на нее оказывают давление противники реформ в медицине.