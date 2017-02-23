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    Умерла министр здравоохранения Австрии - СМИ

    (обновлено: )63
    О своем недуге министр Сабина Оберхаузер сообщила в начале 2015 года. На прошлой неделе, по данным местных СМИ, она внезапно попала в больницу с рецидивом заболевания.
    Министр здравоохранения Австрии Сабина Оберхаузер. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Министр здравоохранения Австрии Сабина Оберхаузер скончалась в четверг после продолжительной борьбы с раком, сообщает австрийское информагентство APA.

    Пятидесятитрехлетняя социал-демократ на прошлой неделе внезапно попала в больницу с рецидивом заболевания и из нее уже не вышла.

    О своем недуге министр сообщила сразу, как узнала о нем сама — в начале 2015 года. Пост главы Минздрава она занимает с 2014 года.

    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

    После обострения болезни ее пост временно перешел к министру по социальным вопросам Алоису Штогеру.

    Руководство страны глубоко опечалено такой новостью. Так, президент Александр Ван дер Беллен заявил о "большой грусти в связи с тем, что министр Сабина Оберхаузер проиграла бой с раком‎". "Нам будет не хватать ее веселости, компетентности и вовлеченности", — добавил он.

    В свою очередь канцлер республики добавил, что "его сочувствие и мысли в эти тяжелые‎, горькие часы находятся с ее мужем Герольдом, дочерями и семьей".

    Напомним, 20 февраля скончался постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин. Он умер в Нью-Йорке. МИД РФ отметил, что произошло это буквально накануне 65-летия дипломата.

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