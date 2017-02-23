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    Умер актер Алексей Петренко

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    По информации Союза кинематографистов России, двадцать второго февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко. Всего на счету артиста порядка 80 ролей в кино.
    Актер Алексей Петренко. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Скоропостижно скончался актер театра и кино, народный артист России Алексей Петренко, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

    Прощание с Георгием Тараторкиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Москве прошла церемония прощания с актером Георгием Тараторкиным

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    "Двадцать второго февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко… Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам",- говорится в сообщении.

    В Союзе кинематографистов отметили удивительную актерскую игру Петренко, известного по драме Алексея Германа "Двадцать дней без войны", где он исполнил роль летчика Строганова, а также роли Подколесина в "Женитьбе" Виталия Мельникова и американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить". Также Петренко известен экранными образами исторических героев. Так, например, в "Пирах Валтасара" он сыграл Сталина, а в "Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе" — Артура Конан Дойля. Всего на счету артиста порядка 80 ролей в кино.

    Ранее сообщалось, что после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался народный артист России Георгий Тараторкин.

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