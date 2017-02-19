Умер известный украинский режиссер Максим Паперник

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. Об этом пишет "Гордон".

Издание сообщило, что о смерти Паперника рассказали его родственники. Подробностей пока нет.

Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины.

На странице режиссера в Facebook уже размещены десятки соболезнующих комментариев.

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