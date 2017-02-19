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    Умер известный украинский режиссер Максим Паперник

    (обновлено: )17110
    О смерти кинорежиссера, продюсера и клипмейкера Максима Паперника рассказали его родственники. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет.
    Максим Паперник
    Strana.ua

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет. Об этом пишет "Гордон".

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    Издание сообщило, что о смерти Паперника рассказали его родственники. Подробностей пока нет.

    Максим Паперник родился 20 апреля 1969 года. Жил в Киеве. Окончил с отличием кинофакультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Затем окончил факультет театральной режиссуры этого же вуза. После работал в Национальной телекомпании Украины. С 1997 года стал один из самых успешных клипмейкеров Украины. 

    На странице режиссера в Facebook уже размещены десятки соболезнующих комментариев.

    Ранее сообщалось, что всемирно известный шведский оперный певец русского происхождения Николай Гедда скончался в Швейцарии на 92-м году жизни.

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