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    Киев

    В Киеве женщина умерла после липосакции в частной клинике - СМИ

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    По данным одного издания, трагедия произошла в частной клинике 11 февраля. Правоохранители Печерского района Киева расследуют указанный случай по статье "ненадлежащее выполнение медработником своих обязанностей".
    Скорая помощь в Киеве
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Женщина умерла в одной из столичных частных клиник после липосакции, у нее остановилось сердце на следующий день после операции, трагедия произошла еще 11 февраля, сообщает во вторник, 21 февраля, "Страна" со ссылкой на источники в горздраве Киевской горгосадминистрации.

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    RIA News
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    "10 февраля в этой клинике 45-летней пациентке сделали липосакцию и еще ряд процедур. После операции женщина якобы чувствовала себя нормально и должна была пробыть еще два дня в стационаре клиники. Однако на следующее утро прооперированной пациентке неожиданно стало плохо — медперсонал клиники пытался оказать ей помощь, однако как сообщают наши источники в медицинских кругах, безуспешно", — говорится в сообщении.

    По данным издания, медперсонал вызвал скорую помощь из ближайшей подстанции, однако бригада медиков не смогла реанимировать женщину и только констатировала смерть.

    В настоящее время правоохранители Печерского района Киева расследуют указанный случай по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение медработником своих обязанностей). 

    В сообщении также отмечается, что консультация пластического хирурга в данной клинике (название не уточняется — Ред.) — 500 гривен, подтяжка 2/3 лица и шеи — 4500 долларов, липосакция передней стенки живота — 2200 долларов, один день пребывания в клинике — 150 долларов без учета медпрепаратов.

    Напомним, в 2015 году жительница Ливерпуля Каролин Андерсон провела серию пластических операций и потратила более 20 тысяч фунтов стерлингов, чтобы стать похожей на голливудскую знаменитость Памелу Андерсон. Саму Памелу в январе текущего года не узнали поклонники. Она предстала перед публикой исхудавшей: лицо актрисы заострилось, щеки впали, а скулы стали острее.

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