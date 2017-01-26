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    Культура

    В США умерла обладательница "Золотого глобуса" и "Эмми" Мэри Тайлер Мур

    (обновлено: )17
    Актриса ушла из жизни в окружении близких друзей и супруга. Как отмечалось, Мур в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу американского штата Коннектикут.
    Мэри Тайлер Мур
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Американская актриса Мэри Тайлер Мур, обладательница нескольких премий "Эмми" и "Золотой глобус", скончалась в США в возрасте 80 лет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ее представителя Мару Баксбаум (Mara Buxbaum).

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    Как заявила Баксбаум, актриса ушла из жизни в окружении близких друзей и супруга. В среду американские СМИ сообщили, что Мур в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу американского штата Коннектикут.

    Мур получила известность в 1960-х годах благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", работа в сериале принесла ей несколько премий "Эмми". В 70-е актриса стала героиней комедийного шоу "Шоу Мэри Тайлер Мур".

    В 2012 году Гильдия киноактеров США вручила Мур почетную награду за достижения в течение актерской карьеры. За свою карьеру Мур в общей сложности получила семь премий "Эмми", три "Золотых глобуса", две награды "Тони", четыре премии "Народный выбор", и однажды была номинирована на премию "Оскар". В 1992 году она была удостоена собственной звезды на "Голливудской аллее славы".

    Ранее сообщалось, что американский актер Мигель Феррер, известный своими ролями в культовом сериале "Твин Пикс" и фильме "Робокоп", скончался на 62-м году жизни от рака гортани.

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