Похороны Керри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными

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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Похороны актрис Керри Фишер и Дебби Рейнольдс будут совместными. Об этом сообщает ABC News.

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Отмечается, что эту информацию подтвердил Тодд Фишер, сын Дебби Рейнольдс. Дата и место похорон пока неизвестны.

Напомним, Керри Фишер скончалась во вторник, 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. А буквально через день после смерти актрисы, 28 декабря, умерла ее мать, знаменитая актриса кино, певица Дебби Рейнольдс.