Во Львовской области женщина умерла от переохлаждения

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области от переохлаждения умерла женщина, сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области.

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Тело жительницы села Немилов Радеховского района возле собственного дома обнаружили односельчане. Как установили эксперты, причиной смерти женщины стало общее переохлаждение.

По информации медиков, с начала года во Львовской области от переохлаждения погибли шесть человек.

С переохлаждением и обморожениями различной степени тяжести госпитализированы более 50 жителей области.