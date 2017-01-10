В Польше шесть человек погибли за сутки из-за переохлаждения

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Еще шесть граждан Польши стали жертвами морозов, обрушившихся в последнее время на европейский континент, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Накануне сообщалось о десяти погибших.

Таким образом, число смертей от переохлаждения в Польше достигло 71 с начала ноября, уточняет агентство. Полиция просит граждан страны оказывать помощь тем, кому может грозить гипотермия, особенно бездомным.

Резкое похолодание пришло в Польшу в конце прошлой недели, особенно низкие температуры наблюдались в Малопольском воеводстве, где ночью столбики термометров опускались до минус 37 градусов. Температурный рекорд страны в минус 41 градус установлен в 1940 году. С наступлением новой недели синоптики прогнозируют улучшение погодных условий и потепление до минус 2-10 градусов.

По меньшей мере 40 человек погибли от переохлаждения в разных странах Европы за последние несколько дней, большинство из них — бездомные и мигранты.

Напомним, в Украине также от морозов уже погибли несколько человек.