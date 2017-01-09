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Во Львовской области от переохлаждения погибли два человека

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По данным Львовской областной администрации, в течение 8 января от переохлаждения в области умерли два человека и госпитализированы в больницы семь человек.
Врач скорой помощи. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В результате переохлаждения во Львовской области за минувшие сутки погибли два человека, еще семь госпитализированы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"В течение 8 января от переохлаждения в области умерли два человека и госпитализированы в больницы семь человек", — говорится в сообщении.

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Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин.

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