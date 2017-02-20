Почему так популярны "группы смерти" в соцсетях. Разговор с психологом

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве полиция предотвратила самоубийство двоих несовершеннолетних девочек, после того как к правоохранителям обратилась мать одной из них.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, подростки ушли из дома, потому что получили последнее задание в так называемой группе смерти: прыгнуть с многоэтажки.

На поиски одной из девочек было задействовано более 200 сотрудников полиции: ее нашли через несколько часов на шестнадцатом этаже высотки с признаками переохлаждения. На руках и ногах подростка были вырезаны рисунки, символы и слова.

А пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что в Ровенской области правоохранители предотвратили массовое самоубийство подростков, которые тоже были участниками "групп смерти" в соцсетях.

Почему возникают подобные группы и как защитить ребенка от них, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила психолог Вера Романова.

Почему детей тянет в такие группы?

– Как правило, изначально дети идут в эти группы для общения. Потому что социальные сети созданы для того, чтобы люди общались, в отличие от компьютерных игр.

Второе: отсутствие диалога дома с родителями, отсутствие доверия к родителям. Ведь на самом деле мир не стабилен. В школе есть какие-то друзья и не-друзья, конфликты. Дома, вполне возможно, родительское мнение и отсутствие желания родителей услышать настоящий интерес ребенка.

И они туда идут, как правило, по собственному интересу для того, чтобы пообщаться, поговорить. И вот эти группы, «группы смерти», дают ребенку стабильность, уверенность, что их там примут, что у них там все хорошо, им там доверяют, с ними никто не спорит, им там спокойно.

Если говорить о том, что могут сделать родители. Во-первых, быть внимательнее к своим детям. Когда мы приходим домой, просто интересоваться не только тем, что происходит в школе, какие оценки они получили, не только говорить о том, каких репетиторов и какие занятия нужно посещать, но и интересоваться внешкольной жизнью ребенка и что вообще в этой жизни происходит.

То есть главная приманка этих "групп смерти" для детей – это открытость к общению и коммуникации?

– Да. На самом деле, эти группы созданы для общения, для коммуникации, дети там получают то общение, которое они недополучают в реальном мире.

Там отвечают на их вопросы, с ними там разговаривают на равных, к их интересам прислушиваются. И те вопросы, которые в группах задают, они действительно про ребенка, про того, чем он живет.

Что заставляет ребенка в итоге выполнять те самые абсурдные и опасные задания – наносить себе увечья, убивать себя?

– Там мотивация очень простая. Во-первых, из того, что мы с журналистами расследовали, большая часть групп действительно связана с технологиями – технологиями НЛП, трансовыми техниками. И у них в тексты и видеоролики зашиты трансовые вещи, которые меняют мышление, меняют сознание.

Во-вторых, на самом деле, подростковый возраст – это возраст экспериментов, экспериментов над собой, поисков себя, поисков моделей поведения и значимых людей. И поскольку во время общения вот те люди из "групп смерти" становятся для них значимыми, и они им доверяют, они начинают выполнять эти задания.

Более того, не все подростки, очень не все, несмотря на то, что они умные, взрослые и осознанные, понимают, насколько опасно играть со смертью. Не все понимают, что вырезанная татуха, проколотая дырка, я не знаю, варианты игры со здоровьем, с поднятием на крышу, переохлаждением, прыганьем или еще чего-то являются действительно опасным для здоровья.

Очень немногие подростки в виду своего возраста просто, юношеского максимализма, я бы так даже сказала, понимают, что жизнь невозвратима. То есть для них все эти игры, эксперименты – это возможность поиска себя. Когда им предлагают поиграть со здоровьем, то у них нет абсолютно такой уверенности, что что-то можно вернуть обратно. То есть для них все эти игры, они не значат, что жизнь после этого закончится.

Для них вот эта игра своего рода, в которой все равно жизнь вернется, и жизнь остается. У них нет вот этой критической точки, в которой для них это все безвозвратно.

Какова мотивация людей, которые эти группы организовывают? Какая им от этого выгода?

– Не хочу лезть в какие-то политические вещи, но для начала, у меня была первая версия, что завелся такой некий "Гитлер" или "Наполеон", потому что, если говорить об айтишниках, то психологические исследования показывают, что люди, которые связаны с IT-технологиями по самооценке собственной – это такой левел "Бог", они управляют миром дистанционно.

И в этом есть какая-то доля того, что человек, который начал вести эту группу, использовать эти технологии, может управлять любой жизнью, может принимать решения, какому из подростков умереть каким образом.

Когда мы копнули немножко больше, появилась идея опять-таки, я на ней не настаиваю, что они получают энное количество денег за определенные видеоролики и за определенный приход в эти группы людей.

И третье мнение, к сожалению, оно немножко связано с политикой. Все это направлено для того, чтобы просто закрыть или ликвидировать определенные социальные сети так, как это сделано, например, в Китае, Японии, странах Азии.

На самом деле, с точки зрения психологической экспертизы, я больше сказать не могу. Я не понимаю, зачем людям, если брать психологическую часть, управлять чужой жизнью, влиять на нее и быть таким властелином, который решает, жить тебе или умереть.

Это же не один, не два человека. Это целая группа людей, которая должна иметь такие навыки.

– Да, это целая группа людей. Они ставят какие-то свои эксперименты. На самом деле, есть группы, в которых действительно ввинчены технологии, потому что я разговаривала и с режиссерами монтажа, и с кинорежиссерами, и с IT-специалистами, и с СММ-щиками.

Есть группы, которые действительно доводят детей до суицида, до конца. А есть группы людей, любителей, играющихся, в которых нет настолько сильных технологий, но они просто там себе как-то экспериментируют.

Что родители могут предложить ребенку, если заметили эту чрезмерную зависимость от интернета и гаджетов? Запретить пользоваться соцсетями?

– Этот запретный плод еще и может вызвать бурный протест и ускорение процесса. Если вдруг родители обратили на это внимание и резко начнут влазить в запреты и в свое мнение, они могут просто ускорить этот процесс.

На самом деле, здесь важно попытаться договориться и объяснить. Первое, что я рекомендую тем родителям, которые ко мне обращаются, это устроить какую-то шумиху, совместную поездку, совместную вылазку, участие в каких-то интересах ребенка, от соревнований до, я не знаю, собирания дома одноклассников на какую-то вечернику, где родители смогут в более неформальной обстановке пообщаться со своим подростком.

Очень часто спрашивают, как заметить. На самом деле, если ребенок стал закрывать свои социальные сети от родителей, блокировать все гаджеты на пароли какие-то, начал как-то критиковать то, что происходит там, как-то странно себя вести, первое, что делать – ни в коем случае не ругать и не пугать ребенка тем, что мы знаем.

Потому что первый "наезд", так скажем, мягкий на ребенка – это фаталити сразу же. Еще дети, как правило, пытаются отказаться от общения с родителями. Они маскируют свои проблемы и переживания, и вдруг с ребенком становится все хорошо. Ребенок вдруг становится гладкий, мягкий и шелковый, что для подростков, в принципе, не очень обычное поведение.

На самом деле подростковый возраст – это период, когда требования к человеку уже очень высоки, как взрослому, но радости у него еще абсолютно детские. И если мы, взрослые, совершаем суицид потому, что так дальше жить невыносимо, и у нас безысходность, то подростковый суицид – это такое своего рода утверждение себя как личности, собственной избранности и желания достичь чего-то лучшего.

Вот родителям лучше всего помочь ребенку в его достижениях, поддержать его, возможно, действительно, услышать какую-то его мечту и увлечь его тем, чем ему на самом деле хочется заниматься, даже если это противоречит каким-то семейным нормам и семейным традициям.

Если он вдруг случайно увлекся какой-то нестандартной, неформальной группой, которая может пугать, так, возможно, лучше уделить внимание этой странной неформальной группе, я говорю сейчас как о музыке, так и о каких-то спортивных, возможно, увлечениях, так, возможно, и не только о спортивных или музыкальных, но и есть какие-то группы готов и эмо, которые не настолько безопасны, но, тем не менее, если родитель начнет заниматься и расспрашивать, и говорить с ребенком, это, как минимум, повод у взрослого человека включится в интересы ребенка и вызвать у него доверие.

Ранее президент компании "Адамант" Иван Петухов в эфире "ГС" пояснил, что сегодня воспитанием детей почти не занимаются, поскольку родители заняты поиском денег на оплату коммуналки, а реформы в системе образования полностью провалены.

А председатель "Украинского пиратского сообщества" Сергей Ярыгин и психолог Мария Нестерова в эфире "ГС" прокомментировали, почему среди украинцев набирают популярность "группы смерти" в интернете, и как этому противодействовать.