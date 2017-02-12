Умерла старейшая бегунья Украины Владилена Кокина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. На 91-м году жизни умерла известная украинская легкоатлетка-ветеран Владилена Кокина. Об этом говорится на официальном сайте ФЛАУ.

Согласно сообщению, ее сердце остановилось 10 февраля.

Похоронят спортсменку завтра, 13 февраля, в ее родном городе Желтые Воды (Днепропетровская обл.).

Отметим, Владилена Кокина пришла в спорт, когда ей было 58 лет. Профессионально легкой атлетикой она не занималась. Долгое время Кокина проработала врачом-педиатром. На беговую дорожку жительница города Желтые Воды встала, чтобы справиться с многочисленными болезнями.

За свою карьеру Кокина приняла участие в более 500 забегах. В 72 года бегунья впервые побила рекорд Украины среди женщин-ветеранов. Национальные достижения на дистанциях от 60 до 10 тыс. м легкоатлетка-ветеран в своих возрастных категориях обновляла более 50 раз. Кроме того, спортсменка являлась обладательницей мирового рекорда в беге на 10 км в возрастной группе 85-89 лет – 86 минут 15,07 сек.

Накануне своего 89-летия Кокина приняла участие в Белоцерковском марафоне, где дистанцию в 10 верст преодолела за 1 час 50 минут 09 секунд. В сентябре 2016 г. Владилена Кокина бежала в Днепровском марафоне. Через три недели после тех стартов ей исполнилось 90 лет.

Ранее сообщалось, что 8 февраля умер знаменитый вратарь киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов на 57 году жизни.