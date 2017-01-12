В Украине 18 человек умерли от гриппа с начала сезона заболевания

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Заболевание гриппом с начала эпидемиологического периода в Украине стало причиной 18 летальных исходов, сообщила заведующая "Центра гриппа и ОРВИ" Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины Татьяна Дыхановская.

"Эпидемиологический сезон мы считаем с 3 октября (2016 года — ред.), с этого времени мы имеем 18 человек, которые умерли от гриппа, что подтверждено лабораторными исследованиями. Эти показатели соответствует уровню прошлогоднего эпидемиологического сезона", — сказала Дыхановская на брифинге в четверг.

По ее словам, в частности с начала года зафиксированы уже шесть летальных случаев: по два в Львовской и Запорожской областях и по одному в Черкасской и Донецкой областях.

В то же время она добавила, что на первой неделе года наблюдается закономерная тенденция к снижению заболеваний гриппом и ОРВИ, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях. По словам Дыхановской, подъем заболеваний ожидается в середине января в связи с возобновлением учебного процесса в школах и вузах.

Она сообщила, что на сегодняшний день эпидемиологический порог превышен в 13 областях Украины. Самый высокий показатель заболеваний гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской и Луганской областях.

С начала эпидемиологического сезона в стране зарегистрированы немногим более 3 миллионов заболевших гриппом и ОРВИ, или 7,7% населения. Из них почти 65% — дети до 17 лет.