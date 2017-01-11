Грипп. Заболевших стало меньше, но проблема никуда не делась - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с начала 2017 года начал снижаться. В Киевской горадминистрации сообщили, что за первые дни января заболеваемость снизилась.

Так, среди детей и подростков школьного возраста зафиксировано снижение заболеваемости на 35,5%, а среди взрослых – почти на 50%. По-прежнему самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киевской области, а самый низкий – в Луганской.

Как удалось добиться снижения заболеваемостью гриппом, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил врач, глава Общественной организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Завдяки чому за перші дні січня захворюваність серед дітей і підлітків шкільного віку знизилася на 35,5%, а серед дорослих — майже на 50%?

— Це прогнозовано. Офіційної статистики ще немає, МОЗ згідно з нормативними документами опублікує в середу новий бюлетень, який нам вже покаже, що було в новому році. Але у зв'язку з тим, що було впроваджено такі протиепідемічні заходи, а саме відпущені діти на канікули були достроково, і менше контакту в закритому приміщенні великої кількості людей, це було прогнозовано, що рівень захворюваності на грип буде знижуватися. Але це не значить, що ми побороли, наприклад, епідемічний ріст захворюваності на грип та інші ГРВІ.

Перерив в навчанні не перемагає епідемію, він лише розтягує її в часі. З одного боку, це добре. З іншого — погано. Добре в тому, що одночасно хворіє менша кількість людей, це менше навантаження на систему охорони здоров'я, на лікарів, тому що інші захворювання продовжують реєструватися. Погано те, що ми знову ж таки досить довгий час будемо відмічати цю захворюваність. Так би перехворіли одномоментно дуже багато людей, було б легше. Але чи справилася б система охорони здоров'я? Тому це правильний, обдуманий крок, коли ми кажемо про переривання навчання і розтягуємо. так званий карантин. Це не є карантин, бо карантин стосується тільки особливо небезпечних інфекцій. Це протиепідемічні обмежувальні заходи.

Тобто проблема не вирішена?

— Проблема нікуди не дівається, так. Ми знаємо, що буде епідемічний підйом захворюваності. Всі країни до нього готуються, українці ж шукають якусь тему, над якою подискутувати, в цьому випадку це вакцинація від грипу. Спочатку дискутують: потрібно вакцинувати, не потрібно вакцинувати. Потім, вже коли розпочинається сезон, давайте вакцинуватися — ой, так нема вакцин. І у нас оце постійно шукаємо, кого звинуватити в тому, що не могли вчасно розпочати профілактику, а не в першу чергу не звинувачуємо себе, чому я не вакцинувався, наприклад, від грипу. Типова ситуація, історія з власного прикладу: дружина цього року не вакцинувалася. Передноворічний день, о 12 годині все нормально, о другій годині у мене дружина з температурою 39 градусів. Типовий симптом для грипу: впродовж двох годин здорова людина вже лежить. Розумієте, коли ми кажемо грип, ми завжди маємо на увазі ГРЗ. Нежить, легка слабкість, ми ходимо ще на роботу і т.п. Грип це зовсім інше захворювання, до грипу легковажно не можна відноситися.

Тобто вакцини від грипу вже фактично немає?

— Це чотири-п'ять вірусів циркулюють: два віруси А, і групи Б, але ще є біля 200 вірусів, які відносяться до групи ГРВІ. Від них вакцини нема. Це захворювання, яким дійсно може будь-хто, і вакцинований, захворіти. Але це захворювання, яке не потребує специфіного лікування. Тобто воно проходить саме по собі, головне що треба: захворів — сиди вдома. Ляж, вилежися, попий тепленького, зволожене повітря і т.д. Ні в якому разі не бігти за так званими противірусними препаратами. Бо у нас зараз в основному реклама, це противірусні препарати, які вам допоможуть, або імуномодулятори. А хто сказав, що вона впала, наша імунна система? Дуже багато такого зараз: давайте поприймаємо комплекс мінералів і вітамінів, і т.п. Коли ми раціонально харчуємося, коли ми здорово харчуємося, ніяких додаткових вітамінів синтетичних приймати не можна. Синтетичні вітаміни це ліки, які повинен прописати лікар при певній патології, і саме він може визначити, чи потрібні ці ліки, і які саме вітаміни, з якими мінералами, як їх треба вживати, з якою кратністю.

Чи є статистика захворюваності серед українців?

— Останні дані – це за останній тиждень перед новим роком. Нові будуть в середу, ми побачимо динаміку. Але вже навіть останній тиждень 2016 року показав, що йде спад. Захворіли близько 380 тисяч. Було три летальні випадки на останньому тижні, що дуже характерно для нашого регіону. Три летальні випадки серед дітей до 17 років. В США за цей сезон жодного летального випадку серед дітей не зареєстровано. Хотів би таку динаміку відзначити, що в європейському регіоні, в країнах Європи зараз грипом "Гонконг" хворіють більше люди похилого віку, саме 65 років. У нас, якщо подивитись статистику по госпіталізації, то в основному це діти до чотирьох років, а основна маса – до 29 років госпіталізуються. До чотирьох років зрозуміло, тому що лікарі перестраховуються, тому що немовлята і т.п., їх краще госпіталізувати і постійно дивитись, під контролем, як відбувається перебіг. Але чому така різниця порівняно з європейськими країнами – в Європі більше вакцинувалось людей молодого віку, більш сприятливо відносяться до щеплень, тому в них і молодь менше хворіє. Люди похилого віку, на жаль, у них теж хворіють.

Тобто найбільша кількість звернень до лікарень — це молодь?

— Зараз, як показує статистика, в них більше госпіталізацій. Госпіталізація – це була якась причина. Таку кількість госпіталізації, як в Україні, необґрунтованих, на щастя, ми не знайдемо в жодній європейській країні. У нас перевищення госпіталізації, тому що, коли хворий перебуває на ліжку, на це ліжко приходить фінансування і лікарня отримує певні бюджетні гроші. На жаль, у нас якщо тільки хворого ліжко пустує, глобальний бюджет не залишається за лікарнею, а на наступний рік їм дадуть менше фінансування. І тому лікарям також приходиться викручуватися в цій ситуації. Я думаю, що задекларована МОЗ зміна системи фінансування закладів охорони здоров'я дозволить усунути це питання, ми будемо вже дивитися виключно епідеміологічні дані, чому була людина госпіталізована, обґрунтованість і не обґрунтованість перебування в стаціонарі, і ми можемо вже тоді вираховувати. Тобто це економічно для країни дорого: утримувати хворого на ГРВІ в стаціонарі лікарні.

Те, що до кінця 2016 року епідемситуація трохи стабілізувалася, говорить про те, що в середині січня або в лютому варто очікувати нового спалаху?

— Вона-то стабілізувалася, але як? Не було зафіксовано росту. Але епідемічні пороги були перевищені в 80% областей. Чернівецька область, Харківська область не були перевищені, ну і Донецька та Луганська, але там по інакшому розраховується поріг. Але в усіх інших було епідемічні пороги перевищено, це вже висока активність епідпроцесу. Тому говорити, що зараз треба бути спокійним, не можна. Треба бути насторожі, тому що показники будуть досить високі. Можливо, що були святкові дні і люди були вдома, і не дуже часто викликали лікарів, може, буде менше реєстрацій, це таке може бути зафіксовано. Але зараз, коли розпочався робочий тиждень, коли діти знову підуть до школи, у багатьох завтра вже розпочинається навчальний процес, то ми знову побачимо динаміку, і органи місцевого самоврядування будуть далі дивитися: далі продовжувати чи не продовжувати саме обмежувальні заходи в школах.

Українці часто звертаються до медиків?

— Наскільки показує моє спілкування з лікарями екстреної медичної допомоги, то досить часто українці звертаються саме при ГРВІ до "Швидкої допомоги". На жаль, у нас так заведено, що ми не знаємо, хто наш сімейний лікар. Є температура — і там вже диспетчер визначає. Досить багато таких дискусій навіть в соцмережах йде, що от у нас грип, 39 — температура, ми викликали "Швидку", вона не приїхала. А в цей час вона може рятувати когось з гострим інфарктом міокарда або інсультом. Потрібна медична допомога, йде рахунок на секунди, а при температурах тут можна на дні розраховувати. У нас більше українці звертаються за медичною допомогою, а якщо самолікування, то гомеопатичними засобами, або противірусними препаратами з недоведеною ефективністю, то у нас розпочинається шкода, до нас приєднується інша патологія, яку вже потрібно лікувати, а це вже набагато дороговартісніше лікування.

Які ваші прогнози на наступний місяць?

— Вони співпадають, нічого трагічного не буде, але наша країна вже відвикла від того, що в країні об'являється епідемія грипу. Останні три-чотири роки, коли дійсно 80% регіонів перевищують епідпороги, це перевищує середньостатичну за кілька останніх років не епідемічних захворюваність. І 2016 рік показав, що у нас дуже багато хворіє людей і є перевищення епідпорогів. Чому це так було? Тому що в минулі роки не було таких нових штамів. Зараз з'явився "Гонконг", від нього щепилося, згідно статистиці, всього лише 104 тисячі людей в сорокамільйонній країні, це дуже мала кількість, а імунітету немає. Зараз люди перехворіють, з'явиться імунітет, якщо він наступного року буде циркулювати, буде менше захворюваність.

Скільки вакцин ще є для щеплення?

— Всього 104 тисяч вакцинованих. Завезли в Україну 270 тисяч. Тобто ще у нас 150-160 тисяч вакцин є.

Робити щеплення ще не пізно?

— Не пізно, тому що це ми бачимо перший підйом захворюваності. Питання в тому, що ми завжди відмічаємо, що в середині лютого другий пік підйому захворюваності характерний саме для грипу, тому що перший пік все ж таки більше для ГРВЗ. Цьому сприяє те, що похолодало у нас, люди ще не підготувалися до зими і т.п. На лютий це вже буде саме грип.

Як ви прокоментуєте той факт, що з груп медичного ризику та епідеміологічного ризику — це особи з високою ймовірністю клінічних ускладнень від грипу та з високою ймовірністю поширення інфекції вакциновано приблизно 5%.

— Для мене це показник, за який треба критикувати МОЗ. Тому що серед груп ризику 5% — не може цього бути. Бо у нас лише медичних працівників понад 200 тисяч, а вакциновано 104 тисячі. Тобто ми медичних працівників в групу ризику не охопили. А скільки у нас вчителів? Скільки працівників метрополітену, громадського транспорту? Це все — групи професійного ризику. А давайте перейдемо на групи медичного ризику? Люди з діабетом, люди з хронічними захворюваннями, малюки, люди пенсійного віку, понад 60 років. У нас кількість людей цієї групи ризику набагато більше. Тому розділяти зараз при такому рівні охоплення щепленнями, як у нас є — 100 тисяч на сорокамільйонну країну, це смішний показник, і навіть про групи ризику це притягнутий за вуха показник, який не відображає справ у вакцинації проти грипу в країні.

Претензії мають бути до МОЗ?

— Ні-ні. Претензії в першу чергу повинен кожен висловити до себе. Так, в Україну досить пізно приїхали вакцини, виробники вакцин нашу країну розглядають десь там в третіх-четвертих ролях, тому що вони поставляють вакцину в першу чергу в ті країни, в яких рівні охоплення вимірюються мільйонами. Був піднятий такий бум, у мене відчуття радості було, коли розпочинали говорити: ой, а де вакцина від грипу? Тобто народ почав розбиратися: ага, це МОЗ не поставляє так, як всі інші вакцини, це треба самому шукати, де зробити щеплення. А скільки воно буде коштувати і т.п. Люди розпочали вишукувати цю інформацію. Але як показала практика, вишукували, вишукували, потім — хоп, пішов спалах, сьогодні підйом захворюваності, він пішов раніше, ніж зазвичай, не на 48-52 тиждень. І у нас активність щодо вакцинації знову спала. Тому що той хворіє, той послухав сусіда чи когось хто підказав, що вже пізно вакцинуватися, і ми знову маємо рівні охоплення щепленнями, які будуть найнижчі в європейському регіоні.

Що робити, якщо в офісі хтось вже захворів, але прийшов на роботу?

— Людина, яка турбується про своє здоров'я, або не хоче принести певний вірус додому, вона зазвичай одягає хірургічну маску на своє обличчя і сидить в тому ж приміщенні, де хтось чхає без маски. Це міф. Маска не захищає нас від ГРВІ. Цю маску хірургічну потрібно натягнути на хворого. Коли ми натягаємо маску на хворого, ми зменшуємо відстань, на яку поширюються крапельки, в яких є вірус ГРВІ при аерогенному шляху передачі, і це не допоможе якщо ми будемо в закритому приміщенні. Ну, можливо, трошки стримає. Тому треба запам'ятати: маску хірургічну одягає хворий. Тому це цирк, який ми бачимо в Києві в період сезонної захворюваності на грип, коли в закладах громадського харчування касири стоять в масках в цих, тому що хтось в адміністративному порядку сказав: треба натягнути маски. В США характерно, їх надягають хворі на грип, ГРВІ, а також ще на туберкульоз. І це показник того, що людина хвора, здорова людина повинна хоча б захищатися відстанню, не підходити близько до того хто натягнув маску.

Але якщо вже так сталося, що нам треба в будь-якому випадку бути здоровим, або ми йдемо в масове скупчення людей і ми не знаємо, чи там одягають маски, чи не одягають, є хворі, є таке поняття, як респіратор. Це не хірургічна маска. Це засіб індивідуального захисту органів дихання. Оця річ захищає людину, яка її вдягла. Але респіратор, який захищає, повинен бути з класом захисту ФФП-2. В аптеках ви його, на жаль, не знайдете, я особисто тестував, ходив, шукав респіратори в аптеках — не продаються. Їх можна купити в будівельних супермаркетах, і вартість його, якщо хірургічна маска коштує там три-чотири гривні, розпочинається від 70 гривень. Він також одноразовий, впродовж восьми годин, але це дійсно захищає людину від проникнення аерозолю в організм. Але тут дуже багато специфіки. Тому що респіратор не підходить кожній людині безпосередньо, потрібно проводити фіт-тести — це щільність прилягання респіратору. Тобто респіратор прилягає так, щоб через фільтрувальний елемент могло попадати повітря, а фільтрувальний елемент забирав всі віруси, бактерії та шкідливі хімічні речовини. На жаль, це потрібно чітко знати, і хірургічну маску одягаємо на хворого. Якщо у нас є хворий в приміщенні і ми хочемо себе захистити, то ми одягаємо респіратор з класом захисту не нижче ФФП-2.

Ранее спецкоры "ГС" из Львова, Запорожья и Днепра сообщили о том, какая ситуация с заболеваемостью и вакцинацией в городах, и боятся ли жители нового штамма гриппа.

Напомним маркетолог, директор маркетингового агентства Дмитрий Розенфельд в эфире "ГС" заявил, что украинцы не доверяют не самой вакцинации, а тому, каким образом она проводится в стране.