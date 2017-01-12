Медики прогнозируют новую волну гриппа в феврале

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вторая волна гриппа в Украине ожидается с февраля, сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская.

"Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля", — цитирует Дыхановскую "112 Украина".

Он отметила, что в январе дети выйдут с каникул на занятия в школы и детсады. "Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции", — резюмировала медик.

Дыхановская подчеркнула, что на данный момент фиксируется уменьшение заболеваемости, что связано с праздниками и каникулами, поэтому может не отображать реальные данные.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за первую неделю 2017 года от гриппа скончались шесть человек.