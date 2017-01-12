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    Общество

    Медики прогнозируют новую волну гриппа в феврале

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (67)

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    Новая волна гриппа ожидается после того, как дети выйдут на занятия в школы и детсады. Вместе с тем, по данным Татьяны Дыхановской, на сегодня наблюдается тенденция к уменьшению заболеваемости.
    Маска. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вторая волна гриппа в Украине ожидается с февраля, сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ при Минздраве Украины Татьяна Дыхановская.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля", — цитирует Дыхановскую "112 Украина".

    Он отметила, что в январе дети выйдут с каникул на занятия в школы и детсады. "Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции", — резюмировала медик.

    Дыхановская подчеркнула, что на данный момент фиксируется уменьшение заболеваемости, что связано с праздниками и каникулами, поэтому может не отображать реальные данные.

    Напомним, по данным Министерства здравоохранения, за первую неделю 2017 года от гриппа скончались шесть человек.

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