КГГА: уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве идет на спад

КИЕВ, 11 дек — РИА Новости Украина. В Киеве снижается общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

За два дня текущей недели, по состоянию на 11 января, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения столицы обратились 6 тыс 574 человека (за аналогичный период предыдущей недели – 7 тыс 157 человек).

"Наблюдается снижение заболеваемости на 8,15%. Снижение происходит за счет взрослого, так и детского населения. В частности, за указанный период заболело 3796 детей (за аналогичный период прошлого года — 3892, то есть, наблюдается снижение на 2,5%). Так, среди детей в возрасте до 1 года отмечается снижение заболеваемости на 2,1%, от 1 до 4 лет — на 5,6%, от 5 до 9 лет — на 1,1%, от 10 до 14 лет — на 2,8%, от 15 до 17 лет — на 2,8%. Кроме того, среди школьников наблюдается уменьшение заболеваемости на 3,9%, а среди взрослых — на 14,9%", — отметил заместитель председателя КГГА.

По словам чиновника, с возобновлением учебного процесса после зимних каникул контроль над уровнем заболеваемости среди столичных школьников будет продолжен.

В случае отсутствия более 20% детей руководители учебных заведений имеют право приостановить учебный процесс до улучшения ситуации, однако сейчас столичные школы работают в штатном режиме, отметил Поворзник.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, зимние каникулы для школьников были продлены на 2 дня до 16 января. Такое решение было принято, чтобы не допустить новой вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ, которые пошли на спад.