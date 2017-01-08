Случай птичьего гриппа H7N9 у человека зафиксирован в Китае

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 зафиксирован в провинции Хунань в центральной части Китая.

Как сообщил провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний, вирус был обнаружен у 35-летнего пациента по фамилии Чжуиз из города Чжучжоу. Состояние мужчины оценивается как критическое. Ранее он имел контакт с домашней птицей, что, вероятно, стало причиной заражения.

В пятницу второй за неделю случай птичьего гриппа H7N9 у человека был выявлен в китайской провинции Цзянси. Также в пятницу стало известно, что от вируса H7N9 в Гонконге скончался 62-летний мужчина. Кроме того, два новых случая заражения человека вирусом H7N9 были зафиксированы в провинции Гуандун.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Ранее сообщалось, что вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Черновецкой и Одесской областях Украины.