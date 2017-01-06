Птичий грипп обнаружен в Одесской и Черновицкой областях

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Черновецкой и Одесской областях, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

"В домашнем хозяйстве на Буковине зафиксирован случай птичьего гриппа. В связи с выявлением случая высокопатогенного гриппа птицы среди лебедей в селе Чорторыя (01.01.2017), осуществляются обходы с целью определения количества птицы и ее клинического состояния в населенных пунктах, входящих в зоны защиты и наблюдения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что случай птичьего гриппа был зафиксирован также в домохозяйстве в Одесской области, где была зарегистрирована гибель более тысячи голов птицы.

"При исследовании отобранных проб патологического биоматериала… установлен диагноз — грипп птицы", — говорится в сообщении.

В декабре была зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа в Херсонской области.