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Птичий грипп обнаружен в Одесской и Черновицкой областях

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В настоящее время осуществляются обходы с целью определения количества птицы и ее клинического состояния в населенных пунктах, входящих в зоны защиты и наблюдения.
Лаборатория
RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Вспышки птичьего гриппа зафиксированы в Черновецкой и Одесской областях, сообщила в пятницу пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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"В домашнем хозяйстве на Буковине зафиксирован случай птичьего гриппа. В связи с выявлением случая высокопатогенного гриппа птицы среди лебедей в селе Чорторыя (01.01.2017), осуществляются обходы с целью определения количества птицы и ее клинического состояния в населенных пунктах, входящих в зоны защиты и наблюдения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что случай птичьего гриппа был зафиксирован также в домохозяйстве в Одесской области, где была зарегистрирована гибель более тысячи голов птицы.

"При исследовании отобранных проб патологического биоматериала… установлен диагноз — грипп птицы", — говорится в сообщении.

В декабре была зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа в Херсонской области.

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