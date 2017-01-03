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В Черновицкой области произошла вспышка птичьего гриппа

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На водоеме в селе Чертория Кицманского района Черновицкой области был зарегистрирован падеж лебедей. При исследовании отобранных проб биоматериала 2 января установлен диагноз гриппа птицы.
Дикие лебеди
RIA News Вячеслав Бобков | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Дикие лебеди погибли от птичьего гриппа в Черновицкой области, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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"Согласно оперативной информации главного управления Госпотребслужбы в Черновицкой области, на водоеме в селе Чертория Кицманского района Черновицкой области был зарегистрирован падеж лебедей. При исследовании отобранных проб биоматериала 2 января установлен диагноз гриппа птицы", — говорится в сообщении.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

В конце декабря во Львовской области от гриппа умерли четыре человека, включая двух детей.

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