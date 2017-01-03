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Случай заражения человека птичьим гриппом выявлен в КНР

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По данным местных СМИ, случай заражения птичьим гриппом H7N9 был выявлен в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе в провинции Гуйчжоу у 49-летнего мужчины.
Китайские врачи. Архивное фото
flickr.com/kyle simourd

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина, Иван Булатов. Очередной случай заражения человека птичьим гриппом H7N9 выявлен на территории Китая. Это уже 19-й случай по счету с начала зимнего сезона.

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Как сообщило Национальное радио Китая (CNR) со ссылкой на местные власти, новый случай был выявлен в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе в провинции Гуйчжоу у 49-летнего мужчины.

Ранее еще один случай заражения человека птичьим гриппом H7N9 был выявлен в провинции Цзянси.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа

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