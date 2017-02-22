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    Культура

    В Лос-Анджелесе умерла мать кинорежиссера Стивена Спилберга

    (обновлено: )11
    Сообщается, что Лия Адлер профессионально занималась игрой на пианино и живописью, именно она привила интерес Стивену Спилбергу к созданию фильмов. Мать режиссера умерла в окружении близких.
    Стивен Спилберг
    POOL | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Мать голливудского режиссера Стивена Спилберга Лия Адлер умерла в Лос-Анджелесе в окружении близких, сообщает издание Hollywood reporter.

    Адлер, которая профессионально занималась игрой на пианино и живописью, скончалась во вторник в своем доме на 98 году жизни, говорится в сообщении.

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    По данным издания, именно Адлер привила интерес своему сыну к созданию фильмов.

    Спилберг считается одним из самых успешных голливудских кинорежиссеров и одним из богатейших деятелей индустрии развлечений. Сейчас режиссеру 70 лет. На его счету более 40 кинокартин, включая такие известные как "Челюсти", "Парк юрского периода" и фильмы о приключениях "Индианы Джонса".

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