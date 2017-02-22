В Лос-Анджелесе умерла мать кинорежиссера Стивена Спилберга

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Мать голливудского режиссера Стивена Спилберга Лия Адлер умерла в Лос-Анджелесе в окружении близких, сообщает издание Hollywood reporter.

Адлер, которая профессионально занималась игрой на пианино и живописью, скончалась во вторник в своем доме на 98 году жизни, говорится в сообщении.

Смотрите также: Режиссеру и продюсеру Стивену Спилбергу — 70 лет

По данным издания, именно Адлер привила интерес своему сыну к созданию фильмов.

Спилберг считается одним из самых успешных голливудских кинорежиссеров и одним из богатейших деятелей индустрии развлечений. Сейчас режиссеру 70 лет. На его счету более 40 кинокартин, включая такие известные как "Челюсти", "Парк юрского периода" и фильмы о приключениях "Индианы Джонса".