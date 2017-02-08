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    Политика

    Спецкор: ВР считает нецелесообразной реформу здравоохранения в регионах

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    Спецкор Александр Ивасивка в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что по словам народных депутатов, реформу здравоохранения в регионах не стоит проводить сейчас.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В среду, 8 февраля, 350 депутатов пришли на пленарное заседание в ВР. На повестке дня законопроект об увеличении срока бесплатного проживания внутренне перемещенных лиц и ряд других вопросов, касающихся вынужденных переселенцев.

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    В эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка рассказал подробнее о заседании.

    "С самого утра здесь прозвучало уже несколько традиционных политических заявлений от нардепов. Звучало две самых распространенных темы во время выступлений нардепов. Это тарифный геноцид, по словам представителя Оппозиционного блока господина Вилкула. И также дважды или трижды раздавались со слов нардепов сомнения, причем в выступлениях сразу нескольких представителей политических фракций, сомнения в целесообразности создания так называемых госпитальных округов. Нардепы сомневаются, что реформирование здравоохранения на местах, на уровне областей, целесообразна и ее следует проводить именно сейчас", — сообщил спецкор.

    Позднее, как сообщалось, спикер Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента в связи с отсутствием депутатов.

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