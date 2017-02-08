Спецкор: ВР считает нецелесообразной реформу здравоохранения в регионах

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В среду, 8 февраля, 350 депутатов пришли на пленарное заседание в ВР. На повестке дня законопроект об увеличении срока бесплатного проживания внутренне перемещенных лиц и ряд других вопросов, касающихся вынужденных переселенцев.

В эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка рассказал подробнее о заседании.

"С самого утра здесь прозвучало уже несколько традиционных политических заявлений от нардепов. Звучало две самых распространенных темы во время выступлений нардепов. Это тарифный геноцид, по словам представителя Оппозиционного блока господина Вилкула. И также дважды или трижды раздавались со слов нардепов сомнения, причем в выступлениях сразу нескольких представителей политических фракций, сомнения в целесообразности создания так называемых госпитальных округов. Нардепы сомневаются, что реформирование здравоохранения на местах, на уровне областей, целесообразна и ее следует проводить именно сейчас", — сообщил спецкор.

Позднее, как сообщалось, спикер Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента в связи с отсутствием депутатов.