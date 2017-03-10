ГПУ сообщила о подозрении экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Бондику

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-директору предприятия "Укрхимтрансаммиак" Виктору Бондику, обвиняемому в обороте средств госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В ходе расследования дела государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" сообщено о подозрении бывшему директору Бондику. ГПУ подозревает его в том, что в 2007-2016 годах он обратил средства госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка. Убытки предварительно составляют 2,3 миллиона долларов", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, счета Бондика в Швейцарии арестованы.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева снял арест с 29,6 млн долларов на банковском счете в Bank Vontobel AG (Швейцария), принадлежащих компании бывшего генерального директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Речь идет о средствах компании-нерезидента Spess Asset Management, владельцем и конечным бенефициаром которой является Бондик.

Арест был наложен Голосеевским районным судом Киева 13 декабря 2016 года по ходатайству следователей Голосеевского управления полиции в рамках уголовного производства по растрате 130 млн гривен средств "Укрхимтрансаммиака".

Напомним, 15 июня 2016 года Минэкономразвития и торговли уволило Бондика после девяти лет на должности главы "Укрхимтрансаммиака" в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также из-за невыполнения требований Государственной финансовой инспекции.