наверх
10.03.201722:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    ГПУ сообщила о подозрении экс-директору "Укрхимтрансаммиака" Бондику

    0

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура сообщила о подозрении экс-директору предприятия "Укрхимтрансаммиак" Виктору Бондику, обвиняемому в обороте средств госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

    "В ходе расследования дела государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" сообщено о подозрении бывшему директору Бондику. ГПУ подозревает его в том, что в 2007-2016 годах он обратил средства госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка. Убытки предварительно составляют 2,3 миллиона долларов", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    По его словам, счета Бондика в Швейцарии арестованы.

    Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева снял арест с 29,6 млн долларов на банковском счете в Bank Vontobel AG (Швейцария), принадлежащих компании бывшего генерального директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

    Речь идет о средствах компании-нерезидента Spess Asset Management, владельцем и конечным бенефициаром которой является Бондик.

    Арест был наложен Голосеевским районным судом Киева 13 декабря 2016 года по ходатайству следователей Голосеевского управления полиции в рамках уголовного производства по растрате 130 млн гривен средств "Укрхимтрансаммиака".

    Напомним, 15 июня 2016 года Минэкономразвития и торговли уволило Бондика после девяти лет на должности главы "Укрхимтрансаммиака" в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также из-за невыполнения требований Государственной финансовой инспекции.

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Александр Солонтай
      Языковая зачистка. Табу на русский
      Руслан Бортник
      Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
      Золотарев: дело Насирова – это "черная метка" для Порошенко
      Зря болел. Арест и дело Насирова
      Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
      Украина против России: суд в Гааге