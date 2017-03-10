Напугали ежа... Чиновники "все в золоте", но им ничего за это не грозит

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Днепропетровская областная прокурора объявила подозрение в растрате государственных средств директору госпредприятия "Электровозстроение" Александру Зельдину, который подозревается в списании 3 млн грн. за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика".

"Злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников ГП в 6 млн гривен. Его интересовало другое. Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник. Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет", — написал генпрокурор Украины Юрий Луценко на свой странице в соцсети.

Во время обыска по месту жительства правоохранители обнаружили и изъяли так же золотые именные часы от президента Российской Федерации.

Но на этом прокуратура не остановилась. 7 марта Апелляционный суд Киева наложил арест на имущество, которое было изъято в доме бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова в селе Романков Обуховского района Киевской области. Среди арестованного: "Псалтырь"; икона "Господь Вседержитель со святыми"; ювелирные (коллекционные) монеты в количестве 117 шт. в футлярах; ювелирные банкноты в количестве 4 шт. в футлярах; ювелирные изделия конусообразной формы — копия Киевской гривны типа XI — XIII веков в количестве 2 шт. в футлярах; изделие овальной формы (в виде яйца) желтого цвета с подставкой в футляре; механический часы Ulysse Nardin в футляре, денежные средства в сумме 4500 долларов США и 3500 грн.

По данным ГПУ, эти вещи являются доказательством в уголовном производстве, предусмотренном ч. 5 ст.191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). До этого, в октябре 2016 года, Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в аресте указанного имущества Колобова, потому что не увидел необходимости в этом.

Принципиальность правоохранительных органов довольно избирательна. Они гонятся только за громкими именами и золотыми унитазами. Но значительного прогресса как не было, так и нет.

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Найденное — конфисковать

В апреле прошлого года в Украине вступил в силу новый закон об аресте имущества, который входит в "безвизовый пакет". Согласно закону, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы внесены изменения о процедуре ареста имущества и спецконфискации.

По закону арест имущества — это временное лишение права на отчуждение, распоряжение и пользование имуществом по решению суда. Это касается того имущества, которое является предметом, средством или доказательством преступления. Еще одним основанием для ареста считается его получение за счет доходов от действий злоумышленников. Арест имущества применят в отношении подозреваемого, обвиняемого или осужденного лица. Тем самым фигурант дела не сможет его скрыть, повредить или уничтожить.

Арест имущества должен помочь обеспечить уголовное производство, гражданский иск, конфискацию и спецконфискацию, которая подразумевает принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства денег и ценностей. В число изъятого входят средства на банковских счетах или на хранении в финучреждениях. Под спецконфискацию подпадает и другое имущество лица, получившего за совершение преступлений не менее четырех лет тюрьмы по ряду статей. Но основной критерий — обвинительный приговор суда. А с этим в Украине проблемы.

Золотая лопата

Но и к арестовывают имущества не у каждого. В доме у экс-главы государственной фискальной службы Романа Насирова обыск был, но об аресте ценностей Национальное антикоррупционное бюро не проронило ни слова. В том, что не нашлось в доме ни золотого унитаза, ни долларов с гривнами, верится с трудом. Складывается впечатление, что заранее предупрежденный о "наезде" НАБУ чиновник все припрятал.

Да и обыск обыску рознь. Адвокат экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Осыка уверяет, что в квартире якобы принадлежащей Азарову, МВД арестовала и вывезла вещи, в том числе наградное оружие, произведения искусства, иконы, серебряный набор, картины, принадлежащие гражданину США. И МВД не может подтвердить то, что все арестованное имущество принадлежало Николаю Азарову.

"Мы через суд пытаемся вернуть изъятое имущество принадлежащее гражданину США, но суд отказал на основании того, что мы не предоставили доказательства того, что вещи принадлежат не Николаю Азарову, а гражданину Америки. Но в то же время и МВД не доказало, что все изъятые вещи принадлежат Азарову. Сейчас мы подали апелляцию на решение суда. Но мы не уверены в сохранности ценностей отправленных на Богомольца. Уже есть основания утверждать, что картина Репина не оригинал, а копия", — отмечает адвокат Сергей Осыка.

При этом, как считает адвокат, сумма изъятого имущества завышена в разы — его оценили в 5 млн. долларов.

Как ни странно, но прокуратура с МВД и НАБУ еще так и не назвала цифры, а на какую сумму арестованного имущества было реализовано и на сколько же пополнился бюджет. Ведь и приговоров коррупционерам кот наплакал.

В то же время, в погоне за сенсацией правоохранительные органы выдумывают новые веселые картинки. Ведь уже распространяли информацию, что дескать сотрудники ГПУ, во время третьего или четвертого (!) обыска в доме экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина якобы нашли лопату из золота по размеру обычной садовой. Чем изрядно насмешили общественность. В то же время, сегодня, заглянув в дом к любому чиновнику можно увидеть не только позолоченные унитазы и умывальники, но сейфы набитые неучтенной валютой и драгоценностями.