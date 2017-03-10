Активизация боев в промзонах Донбасса приведет к химкатастрофе - ООН

ЖЕНЕВА, 10 мар — РИА Новости. Продолжение конфликта на востоке Украины и активизация боев в городах и недалеко от промышленных центров может привести к химической катастрофе, предупреждает специальный докладчик ООН по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов Баскут Тункак.

"Большое количество химических и промышленных объектов расположено в районах, где идут бои. Боевые действия ведутся в городах, недалеко от промышленных центров, где расположены фабрики, опасность нанесения ударов по которым возрастает. Последствия этого для всех, кто живет неподалеку, будут очень тяжелыми", — заявил он.

В ООН напомнили, что 24 февраля было обстреляно здание, в котором находилось 7 тысяч килограммов токсичного газа хлорина. Тогда контейнеры с опасной субстанцией не были повреждены, однако, согласно подсчетам, повреждение хотя бы одного из них привело бы к гибели людей в пределах 200 метров и серьезным последствиям для здоровья тех, кто проживает в радиусе 2,4 километра от здания.

"Гуманитарные организации продолжают призывать стороны конфликта к уважению гражданской принадлежности водной инфраструктуры и демилитаризации прилегающих районов. Разумные, ограниченные поставки основного оборудования для обеспечения безопасности персонала водоочистных сооружений также должны быть разрешены для тех районов страны, которые не находятся под контролем властей, чтобы в случае любой угрозы для хранения хлора персонал мог не только выжить, но и предпринять необходимые действия", — добавил Тункак.

По его словам, все стороны конфликта должны осознавать риски, включая химическую катастрофу, к которым может привести отсутствие безопасности в таких промышленных районах, сосредоточенных в основном на территориях, которые не находятся под контролем Киева.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.