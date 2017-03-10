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    В Донбассе за сутки ранены шесть военных - Минобороны

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    Как сообщил представитель Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко, за минувшие сутки погибших среди военнослужащих нет.
    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Шесть военных получили ранения и травмы за минувшие сутки в зоне АТО, сообщил представитель Минобороны по вопросам спецоперации Андрей Лысенко.

    "За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских воинов нет, шесть военнослужащих получили травмы и ранения", — сказал Лысенко.

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    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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