Представители ЕС приедут в Киев и Донбасс 7-10 марта

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Три представителя ЕС посетят Киев и Донбасс 7-10 марта.

Как сообщила во вторник пресс-служба представительства ЕС в Украине, приедут директор Европейской службы внешних действий по региональному сотрудничеству, Восточной Европе, России и ОБСЕ Люк Девинь, представитель департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения Жан-Луи Брувер и руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер.

"Седьмого-десятого марта в Украине будут находиться с визитом три чиновника, которые представляют три важных института ЕС… Все трое высокопоставленных чиновника ЕС сначала посетят восточную Украину… Ожидается, что в Киеве Девинь, Брувер и Вагнер проведут встречи на высшем политическом уровне с представителями украинских институтов", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, цель их визита — оценить помощь, которую ЕС предоставляет Украине, обсудить способы, как повысить ее эффективность и сделать более систематизированной, а также найти методы для улучшения координации действий с другими донорами.

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В Донбассе представители ЕС побывают в местах внедрения финансируемых Евросоюзом проектов, то есть в районах, где предоставляется гуманитарная помощь, медицинские услуги, происходит послеконфликтное восстановление и местное социально-экономическое развитие, добавили в ведомстве.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.