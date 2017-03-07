ДНР: электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено, сообщает Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В воскресенье в Минобороны ДНР заявили, что в результате обстрела Донецкая фильтровальная станция была снова обесточена.

"Благодаря усилиям СЦКК (Совместного центра по контролю и координации — ред.) с российской стороны ремонтным бригадам удалось в 15.15 закончить ремонт ЛЭП в районе Крутой Балки, энергоснабжение ДФС (Донецкой фильтровальной станции — ред.) восстановлено, а также электроэнергия начала поступать жителям Авдеевки", — сказал во вторник журналистам представитель Минобороны ДНР.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.