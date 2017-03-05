ДНР: ремонт Донецкой фильтровальной станции приостановлен из-за обстрела

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Ремонт Донецкой фильтровальной станции приостановлен из-за обстрела, сообщили в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"Вывезти смену с территории станции пока невозможно. Работы по восстановлению станции временно прекращены", — сказали журналистам в Минобороны ДНР.

Напомним, в субботу территория Донецкой фильтровальной станции была разминирована.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.