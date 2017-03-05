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    ДНР: ремонт Донецкой фильтровальной станции приостановлен из-за обстрела

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    (обновлено: )25903
    В Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что вывезти смену ремонтников с территории станции пока невозможно. Работы по восстановлению станции временно прекращены.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Ремонт Донецкой фильтровальной станции приостановлен из-за обстрела, сообщили в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM
    Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

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    "Вывезти смену с территории станции пока невозможно. Работы по восстановлению станции временно прекращены", — сказали журналистам в Минобороны ДНР.

    Напомним, в субботу территория Донецкой фильтровальной станции была разминирована

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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