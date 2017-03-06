Эвакуирован персонал Донецкой фильтровальной станции

КП "Вода Донбасса"

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена, персонал эвакуирован, сообщил РИА Новости представитель предприятия "Вода Донбасса".

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Ранее представитель силового ведомства ДНР сообщил о подготовке к эвакуации персонала станции в связи с обстрелами.

"На данный момент фильтровальная станция обесточена, персонал эвакуирован", — сообщил собеседник агентства.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.