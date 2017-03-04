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    Работу Донецкой фильтровальной станции возобновили - Жебривский

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (221)

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    Согласно информации главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары. Ориентировочно в 20:00 вода будет в домах Авдеевки.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Работа Донецкой фильтровальной станции возобновлена. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM
    Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

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    Ранее в компании "Вода Донбасса" заявили об остановке работы Донецкой фильтровальной станции из-за непрекращающихся обстрелов. В среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции, а также провести работы по разминированию в ее районе и на прилегающих территориях. Однако разминирование не смогли начать в пятницу из-за активизации боевых действий.

    "Возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции… Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

    По его данным, в субботу утром ремонтные бригады "Вода Донбасса" в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Он также сообщил, что ориентировочно в 20:00 вода будет в домах Авдеевки.

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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