Ремонтные работы на линиях электропередачи под Ясиноватой сорваны

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Ремонтные работы на линиях электропередачи под Ясиноватой, питающих Донецкую фильтровальную станцию, сорваны – водоснабжение в Авдеевке, Ясиноватой, частично в Донецке, а также в нескольких прифронтовых поселках по-прежнему отсутствует, подача воды населению осуществляется из резервных источников. В срыве восстановительных работ на фильтровальной станции, власти самопровозглашённой ДНР обвинили украинских силовиков.

В свою очередь власти подконтрольной Украине части Донбасса накануне заявили, что ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции и линий электропередачи в районе Авдеевки сорваны по вине самопровозглашенной ДНР.

"Ремонтные работы на ЛЭП и ДФС у Авдеевки сегодня (в понедельник, — Ред.) так и не начались. Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередачи и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ. Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведении восстановительных работ, соответственно, завтра", – сообщил накануне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению поврежденных обстрелами линий электропередачи, питающих ДФС, запланированы на вторник, 7 марта. Напомним, что вечером 5 марта по району донецкой фильтровальной станции был открыт массированный минометный огонь, в результате которого фильтровальная станция в очередной раз была обесточена, а персонал предприятия был в срочном порядке эвакуирован.