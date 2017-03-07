наверх
07.03.201715:28
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62- 0.03
  • USD27.02- 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    Ремонтные работы на линиях электропередачи под Ясиноватой сорваны

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (247)

    (обновлено: )16
    Как отмечается, водоснабжение в Авдеевке, Ясиноватой, частично в Донецке, а также в нескольких прифронтовых поселках по-прежнему отсутствует, подача воды населению осуществляется из резервных источников.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Ремонтные работы на линиях электропередачи под Ясиноватой, питающих Донецкую фильтровальную станцию, сорваны – водоснабжение в Авдеевке, Ясиноватой, частично в Донецке, а также в нескольких прифронтовых поселках по-прежнему отсутствует, подача воды населению осуществляется из резервных источников. В срыве восстановительных работ на фильтровальной станции, власти самопровозглашённой ДНР обвинили украинских силовиков.

    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Скрншот видео/ukrlife.tv
    Политолог: Насирову подыгрывают, а блокада Донбасса разоряет Украину

    В свою очередь власти подконтрольной Украине части Донбасса накануне заявили, что ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции и линий электропередачи в районе Авдеевки сорваны по вине самопровозглашенной ДНР.

    "Ремонтные работы на ЛЭП и ДФС у Авдеевки сегодня (в понедельник, — Ред.) так и не начались. Режим тишины и разрешение на работы по восстановлению линии электропередачи и Донецкой фильтровальной станции утром были предоставлены с обеих сторон. С нашей стороны ремонтные бригады, саперы, представители СЦКК и ОБСЕ были готовы в любой момент выйти в район. Однако со стороны ОРДО не было саперов и представителей миссии ОБСЕ. Сейчас решается вопрос о соблюдении режима тишины на завтра и проведении восстановительных работ, соответственно, завтра", – сообщил накануне глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

    Ранее сообщалось, что работы по восстановлению поврежденных обстрелами линий электропередачи, питающих ДФС, запланированы на вторник, 7 марта. Напомним, что вечером 5 марта по району донецкой фильтровальной станции был открыт массированный минометный огонь, в результате которого фильтровальная станция в очередной раз была обесточена, а персонал предприятия был в срочном порядке эвакуирован.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров в зале суда. Избрание меры пресечения
    Зря болел. Суд арестовал Насирова
    Судьи во время слушания по делу слушания дела по жалобе Украины против России в Международном суде ООН, 6 марта, 2017 года
    Гаага рассматривает иск Украины к России
    Блокада в Конотопе
    Блокада Донбасса: нет дыма без угля
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа