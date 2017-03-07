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    Авдеевка вторые сутки без света - ГСЧС

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    Как сообщается, теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
    Последствия обстрелов в Авдеевке
    ГУ НП Украины в Донецкой области

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Авдеевке по состоянию на 7:00 7 марта централизованное электроснабжение отсутствует. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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    "Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тысячи кубометров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 7 генераторов ГСЧС", – говорится в сообщении.

    Напомним, 5 марта в результате боевых действий произошел подрыв воздушной высоковольтной линии электропередач вблизи Авдеевки, вследствие чего прекращено электроснабжение Авдеевки, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

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