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    В зоне АТО обострение, более 120 обстрелов - силовики

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (240)

    (обновлено: )24
    Как утверждают украинские силовики, огонь велся из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, БМП, артиллерии, также применялся снайперский огонь.
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили во вторник, что ополченцы за минувшие сутки 122 раза открывали огонь по их позициям в Донбассе, один военный погиб, четверо были ранены, один травмирован.

    "В общем зафиксировано 122 обстрела. Четверо наших военных ранены, один травмирован, один погиб", — говорится в сообщении на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По словам украинских силовиков, обстрелу подверглись населенные пункты Новоалександровка, Попасная, Троицкое, Орехово, Новозвановка, Крымское, Луганское, Верхнеторецкое, Каменка, Невельское, Каменец, Северное, Пески, Зайцево, Павлополь, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Красногоровка, Новогригорьевка, Лебединское, Гнутово, Чермалик, Талаковка и Березовое.

    Как утверждают украинские силовики, огонь велся из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия, БМП, артиллерии, также применялся снайперский огонь.

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