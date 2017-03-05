НАБУ: Насирова освободят в воскресенье, если суд не рассмотрит отвод судьи

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) призвало судей срочно рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения главе ГФС Роману Насирову, в противном случае уже вечером 5 марта правоохранители будут вынуждены освободить его, говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

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"Соломенский районный суд Киева отказывается определить служителя Фемиды, который рассмотрит ходатайство стороны защиты об отводе судьи Александра Бобровника. Такую позицию мотивируют тем, что, согласно внутренней документации суда, дежурный судья работает лишь в субботу. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на неопределенный срок", — говорится в сообщении.

В НАБУ отмечают, если в течение ближайшего времени не будет решен вопрос о продолжении заседания и рассмотрении ходатайства об отводе судьи, мера пресечения Насирову до конца дня избрана не будет.

Срок временного содержания главы ГФС под стражей истекает вечером 5 марта, "поэтому если к завершению этого срока вопрос не будет решен, детективы будут вынуждены освободить главу ГФС из-под стражи".

Суд начал свое заседание в субботу, но так и не смог избрать меру пресечения и перенес заседание на воскресенье. Сегодня суд продолжил работу, однако объявил перерыв из-за того, что адвокаты Насирова потребовали отвод судьи.

Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.