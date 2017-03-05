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    Холодницкий приехал в суд, где рассматривают дело Насирова

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    Мнимый больной. Суд над Насировым (79)

    (обновлено: )91
    Суд начал свое заседание в субботу, но так и не смог избрать меру пресечения главе ГФС и перенес заседание на воскресенье. Сегодня суд продолжил работу, однако объявил перерыв из-за того, что адвокаты Насирова потребовали отвод судьи.
    Суд по мере пресечения Роману Насирову, день второй
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий приехал к Соломенскому районному суду, где в воскресенье проходит заседание по избранию меры пресечения председателю ГФС Роману Насирову, сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову

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    Суд начал свое заседание в субботу, но так и не смог избрать меру пресечения и перенес заседание на воскресенье. Сегодня суд продолжил работу, однако объявил перерыв из-за того, что адвокаты Насирова потребовали отвод судьи.

    Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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