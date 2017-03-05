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    Киев

    Суд по делу Насирова объявил перерыв, адвокаты хотят отвода судьи

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (76)

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    Сторона защиты требовала допроса всех девяти членов врачебной комиссии Института кардиологии имени Стражеско, которая в субботу проводила обследование Насирова.
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Судья Соломенского райсуда Киева Алексей Бобровник огласил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, информирует телеканал "112 Украина".

    Насиров после заседания суда в Киеве
    Канал Страна.ua на Youtube
    Насиров заговорил после заседания суда в Киеве

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    Сторона защиты требовала допроса всех девяти членов врачебной комиссии Института кардиологии имени Стражеско, которая в субботу проводила обследование Насирова.

    По мнению прокурора, таким образом адвокаты Насирова пытаются затянуть рассмотрение дела. Судья поддержал позицию государственного обвинителя.

    Адвокаты заявили о намерении подать заявление об отводе судьи.  

    "Сторона защиты усматривает предвзятость в действиях судьи", – сказал адвокат.

    "Судья огласил перерыв для передачи другому судье, – отметил судья.

    Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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