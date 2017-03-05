Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову

Суд в субботу пытался избрать меру пресечения для отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, однако заседание было перенесено на воскресенье, 5 марта.

Сегодня Насирова уже доставили в суд, также в суде присутствуют и его адвокаты. Суд попытается избрать главе ГФС меру пресечения.

Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.