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    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову

    Тема:

    Дело Насирова: суд избирает меру пресечения (75)

    89
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову
    УНИАН

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    Судебное заседание по избранию меры пресечения Насирову

    Суд в субботу пытался избрать меру пресечения для отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, однако заседание было перенесено на воскресенье, 5 марта.

    Сегодня Насирова уже доставили в суд, также в суде присутствуют и его адвокаты. Суд попытается избрать главе ГФС меру пресечения.

    Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Смотрите также: Насиров доставлен в Институт кардиологии. Первые кадры с места события

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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