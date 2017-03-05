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    Утром врачи решат отпускать Насирова в суд, или нет - адвокат

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (68)

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    По словам адвоката Насирова Александра Лысака, 72 часа с момента вручения подозрения Насирову заканчиваются в 23:00 воскресенья. Если к тому времени не будет вынесено решение об избрании меры пресечения, Насиров будет отпущен.
    Насирова доставили в зал суда. Архивное фото
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    КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Главу ГФС Романа Насирова после судебного заседания по избранию ему меры пресечения повезли в больницу "Феофания", сообщил один из адвокатов Насирова Александр Лысак в комментарии журналистам после заседания, передает "Украинская правда".

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    "Независимые врачи рекомендовали госпитализацию. Направили к той организации, откуда его и забрали сегодня", — сказал адвокат, уточнив, что речь идет о "Феофании".

    "Завтра врачи будут его или отдавать, или не отдавать в суд", — отметил Лысак.

    Он отказался разглашать подробности состояния здоровья подзащитного, а также то, был ли у него инфаркт. Вместе с тем, представитель стороны обвинения в комментарии журналистам сообщил, что 72 часа с момента вручения подозрения Насирову, в течение которых должна быть избрана мера пресечения, заканчиваются в 23:00 воскресенья. Если к тому времени не будет вынесено решение об избрании меры пресечения, Насиров будет отпущен. Однако суд может избрать меру пресечения и позже.

    Ранее сообщалось, что заседание Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова перенесено на 5 марта на 10.00.

    Напомним, начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив заявил, что Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Как сообщалось, адвокаты Насирова заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда тот уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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