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    Как нардепы не пускали НАБУ с Насыровым в Институт кардиологии

    Тема:

    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование? (67)

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    Народные депутаты в течение двух часов блокировали вход в реанимацию Института кардиологии им. Стражеско, куда доставили отстраненного главу ГФС Романа Насирова. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
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    "Народные депутаты Украины, которые препятствовали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины 4 марта доставить главу ГФС на обследование в специализированное медицинское учреждение, нарушили закон", — сказано в сообщении НАБУ.

    Смотрите также: Насиров доставлен в Институт кардиологии. Первые карды с места события

    Сообщается, что с момента задержания в течение 72 часов Насиров находится под стражей и любое препятствование действиям детективов является уголовно наказуемым деянием (ст. 343 Уголовного кодекса Украины).

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