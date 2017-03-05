Как нардепы не пускали НАБУ с Насыровым в Институт кардиологии

"Народные депутаты Украины, которые препятствовали сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины 4 марта доставить главу ГФС на обследование в специализированное медицинское учреждение, нарушили закон", — сказано в сообщении НАБУ.

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Сообщается, что с момента задержания в течение 72 часов Насиров находится под стражей и любое препятствование действиям детективов является уголовно наказуемым деянием (ст. 343 Уголовного кодекса Украины).